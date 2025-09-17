Трилогия Tomb Raider получила новую максимальную скидку в Steam - 87%

Как стало известно, набор с трилогией Tomb Raider от студии Crystal Dynamics получил новую максимальную скидку в Steam.

Вчера в Steam началась распродажа, в рамках которой набор впервые стал доступен со скидкой 87%. До этого максимальный размер скидки составлял 78%. Распродажа продлится до 29 сентября включительно. Свою скидку так же получила и Rise of the Tomb Raider, которая сейчас продаётся со скидкой 90% (до этого максимальный размер скидки - 85%).

Игра доступна на PC, а так же на консолях нынешнего и прошлого поколения. Известно, что студия уже работает над продолжением франшизы совместно с Amazon.