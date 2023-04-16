Rise of the Triad (1994) 21.12.1994
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Демоверсия Rise Of The Triad: Ludicrous Edition будет доступна во время Steam Next Fest в июне

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monk70
Новости

Nightdive Studios, New Blood Interactive и Apogee Entertainment объявили, что демо-версия Rise of the Triad: Ludicrous Edition — совместно созданного ремастера шутера от первого лица 1994 года — будет запущена во время Steam Next Fest в июне 2023 года.

Хедлайнером этой демо-новости является свежий взгляд на новые функции и контент игры, включая контент из «потерянных» бета-версий Rise of the Triad, редактор уровней (с поддержкой Steam Workshop), новый HUD, многопользовательский режим, спрайты персонажей, совершенно новый эпизод и обновленные визуальные эффекты 4K.

В демоверсии будут представлены уровни из The HUNT Begins, Dark War, Extreme ROTT и нового эпизода The Hunt Continues.

Nightdive Studios также будет сотрудничать с Limited Run Games для физических стандартных и коллекционных версий Rise of the Triad: Ludicrous Edition.

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