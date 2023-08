Обновленный шутер от первого лица Rise of the Triad: Ludicrous Edition появится на консолях 29 сентября ©

Rise of the Triad: Ludicrous Edition (ROTT), окончательный выпуск культового классического шутера от первого лица от оригинального разработчика и издателя Apogee Entertainment, New Blood Interactive и из Nightdive Studios выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S благодаря обратной совместимости в пятницу, 29 сентября 2023 г.

Впервые в истории ROTT приготовьтесь к тотальной бойне на консолях и испытайте новаторский шутер от первого лица 90-х, в который раньше никогда не играли — с помощью контроллера. Бегайте и стреляйте по недавно добавленным многопользовательским картам и наслаждайтесь современными удобствами, такими как обновленная графика 4K, увеличенный угол обзора и сохранение в облаке.

Rise of the Triad: Ludicrous Edition уже доступна в Steam и GOG.