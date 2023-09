Обновленный шутер от первого лица Rise of the Triad: Ludicrous Edition вышел на консоли ©

Rise of the Triad: Ludicrous Edition, окончательный ремастер культового классического шутера от первого лица от оригинального разработчика и издателя Apogee Entertainment, New Blood Interactive иNightdive Studios Rocket выходит на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S благодаря обратной совместимости.

Имея в руках контроллер, наслаждайтесь триггером и испытайте Rise of the Triad, как никогда раньше, и заново переживите золотой век шутеров от первого лица 90-х с современной роскошью, включая четкую графику 4K, увеличенное поле зрения, сохранение в облаке и достижения.

Зловещая угроза нависла над побережьем Калифорнии, и тайный клан Триада твердо намерен уничтожить Лос-Анджелес. Оденьтесь в костюм одного из пяти оперативников Оперативной группы ООН высокого риска (под кодовым названием H.U.N.T.), каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками, и преследуйте членов тайных культов, перемещаясь зигзагами по уровням лабиринта.

Захватите и зарядите сокрушительный арсенал разрушительного оружия. Выпустите два полных кулака ярости из культовых двуручных пистолетов или станьте горячими и тяжелыми, используя пьяные ракеты и высокие стены пламени, не оставляющие после себя ничего, кроме пепла. Ворвитесь в недоступные секретные зоны, совершив своевременный прыжок на ракете в первом в мире шутере от первого лица с вертикальным режимом.

Оперативникам-ветеранам понравится новый контент, в том числе пять захватывающих кампаний, свежие пакеты расширения и невиданные ранее сюжетные эпизоды бета-версий, разработанные первоначальными разработчиками.