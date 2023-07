Обновлённая версия классического шутера Rise Of The Triad: Ludicrous Edition вышла на ПК ©

Apogee Entertainment, New Blood Interactive и Nightdive Studio наконец выпустили Rise Of The Triad: Ludicrous Edition для ПК. Эта версия предоставит вам пять отдельных кампаний, включая новые эпизоды, пакеты расширения и невиданный ранее контент Rise of the Triad из ранее потерянных бета-версий. Однако тем из вас, кто хочет поиграть в игру на консолях, придется подождать, так как игра на этих платформах отложена, возможно, до конца года.

В релизном трейлере перечислены те обновления, которые были внесены в Rise of the Triad: Ludicrous Edition, в том числе визуальные эффекты, увеличенные до 4K, игровой процесс с частотой 60+ кадров в секунду, поддержка сверхширокого разрешения, увеличенный FOV, облачные сохранения, новый редактор карт и параметры музыки из каждую эпоху ROTT, от оригинала до ремейка 2013 года.

Когда культисты нацелены на разрушение Лос-Анджелеса, только Оперативная группа Организации Объединенных Наций с высоким риском (под кодовым названием H.U.N.T.) может положить конец их царству террора. Вооружитесь одним из пяти элитных оперативников, каждый из которых имеет свои особенности, и проникните в культовый монастырь, чтобы помешать их гнусным планам.

И как только вы закончите одиночную кампанию, вы сможете принять участие в сетевой многопользовательской игре COMM-BAT на 11 игроков с 10 уникальными картами. Объединяйтесь и сражайтесь за власть в инновационном режиме «Захват» — первом режиме «захват флага» в истории видеоигр. Или возьмите старую школу и окунитесь в классические режимы игры «Нормальный» и «Командный».