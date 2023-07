Релиз Rise of the Triad: Ludicrous Edition для консолей перенесен на необъявленную дату ©

Apogee Entertainment, New Blood Interactive и Nightdive Studios отложили выпуск версий Rise of the Triad: Ludicrous Edition для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и Switch с ранее запланированной даты выпуска 31 июля на необъявленную дату. Версия для ПК по-прежнему будет выпущена в Steam и GOG 31 июля, как и планировалось.

По словам генерального директора New Blood Interactive Дэйва Ошри, задержка связана с «некоторыми проблемами [сертификации] на консолях».

Rise of the Triad: Ludicrous Edition возвращает игроков в эпоху, когда шутеры были элегантными в своей простоте и были наполнены безумными жестокими действиями. Перенесенное в современную эпоху благодаря знаменитому движку KEX от Nightdive, Ludicrous Edition предлагает визуальные эффекты 4K, увеличенное поле зрения, пули с частотой 60 кадров в секунду, взрывы, зачарованную бейсбольную биту, облачные сохранения, достижения, поддержку многопользовательской игры и многое другое.