Релиз Rise of the Triad: Ludicrous Edition для консолей перенесен на необъявленную дату

Шутер от первого лица, который переносит вас в мир тайных организаций. Вы можете выбрать одного из пяти героев, каждый из которых имеет свои уникальные способности и характеристики, и отправиться на борьбу со зловещим культом «Триады», планирующим захватить мир.

Игра рассказывает о приключениях команды HUNT, которая состоит из пяти смелых агентов. Они отправляются на остров Сан-Николас в Карибском море, чтобы расследовать деятельность таинственной группы под названием Триада. Оказывается, что Триада — это культ фанатиков, которые готовятся к апокалипсису. Они обладают мощным арсеналом оружия массового поражения и строят свою базу на острове. Команда HUNT должна проникнуть в базу Триады, уничтожить их лидеров и предотвратить глобальную катастрофу.