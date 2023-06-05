Rise of the Triad: Ludicrous Edition отправится в релиз в конце июля на ПК и консолях

Сегодня Nightdive Studios, New Blood Interactive и Apogee Entertainment объявили, что Rise of the Triad: Ludicrous Edition устанавливает дату запуска 31 июля 2023 года для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.
«Rise of the Triad: Ludicrous Edition — это взрыв в прошлое в лучшем виде. — говорит Скотт Миллер, основатель Apogee Entertainment и первый руководитель проекта Rise of the Triad. «Это была ключевая игра, которая продвинула жанр FPS вперед, и благодаря движку KEX от Nightdive оригинальная версия живет для следующего поколения, чтобы испытать часть истории FPS».
Nightdive Studios также будет сотрудничать с Limited Run Games для физических версий Rise of the Triad: Ludicrous Edition. Стандартное и коллекционное издания находятся в разработке и будут доступны на нескольких платформах.
Наслаждайтесь вневременными визуальными эффектами, безупречно представленными фирменным движком Nightdive Studios KEX в формате 4K с поддержкой частоты кадров 60FPS и выше, увеличенным FOV, облачными сохранениями, достижениями и многим другим. Обновленные элементы HUD и пользовательского интерфейса дают чистый взгляд на хладнокровную классическую кампанию, а также восстановленный вырезанный контент и новый оригинальный сюжетный эпизод во вселенной Rise of the Triad (ROTT).
Особенности:
- Поддержка 4K и сверхширокого разрешения + неограниченная частота кадров
- Все оригинальные эпизоды и пакеты расширения ROTT
- Восстановлен игровой контент из «потерянных» бета-версий.
- Возможность играть с саундтреками 1995 или 2013 года + Музыкальный автомат
- Онлайн и локальная многопользовательская игра Comm-Bat с несколькими режимами игры
- Совершенно новый простой в использовании редактор уровней
- НОВЫЙ эпизод, созданный ветеранами New Blood, Night Dive и Apogee Software.