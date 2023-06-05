Rise of the Triad (1994) 21.12.1994
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Rise of the Triad: Ludicrous Edition отправится в релиз в конце июля на ПК и консолях

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monk70
Новости

Сегодня Nightdive Studios, New Blood Interactive и Apogee Entertainment объявили, что Rise of the Triad: Ludicrous Edition устанавливает дату запуска 31 июля 2023 года для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.

«Rise of the Triad: Ludicrous Edition — это взрыв в прошлое в лучшем виде. — говорит Скотт Миллер, основатель Apogee Entertainment и первый руководитель проекта Rise of the Triad. «Это была ключевая игра, которая продвинула жанр FPS вперед, и благодаря движку KEX от Nightdive оригинальная версия живет для следующего поколения, чтобы испытать часть истории FPS».

Nightdive Studios также будет сотрудничать с Limited Run Games для физических версий Rise of the Triad: Ludicrous Edition. Стандартное и коллекционное издания находятся в разработке и будут доступны на нескольких платформах.

Наслаждайтесь вневременными визуальными эффектами, безупречно представленными фирменным движком Nightdive Studios KEX в формате 4K с поддержкой частоты кадров 60FPS и выше, увеличенным FOV, облачными сохранениями, достижениями и многим другим. Обновленные элементы HUD и пользовательского интерфейса дают чистый взгляд на хладнокровную классическую кампанию, а также восстановленный вырезанный контент и новый оригинальный сюжетный эпизод во вселенной Rise of the Triad (ROTT).

Особенности:

  • Поддержка 4K и сверхширокого разрешения + неограниченная частота кадров
  • Все оригинальные эпизоды и пакеты расширения ROTT
  • Восстановлен игровой контент из «потерянных» бета-версий.
  • Возможность играть с саундтреками 1995 или 2013 года + Музыкальный автомат
  • Онлайн и локальная многопользовательская игра Comm-Bat с несколькими режимами игры
  • Совершенно новый простой в использовании редактор уровней
  • НОВЫЙ эпизод, созданный ветеранами New Blood, Night Dive и Apogee Software.
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