Rise of the Triad: Ludicrous Edition отправится в релиз в конце июля на ПК и консолях

Сегодня Nightdive Studios, New Blood Interactive и Apogee Entertainment объявили, что Rise of the Triad: Ludicrous Edition устанавливает дату запуска 31 июля 2023 года для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One.

«Rise of the Triad: Ludicrous Edition — это взрыв в прошлое в лучшем виде. — говорит Скотт Миллер, основатель Apogee Entertainment и первый руководитель проекта Rise of the Triad. «Это была ключевая игра, которая продвинула жанр FPS вперед, и благодаря движку KEX от Nightdive оригинальная версия живет для следующего поколения, чтобы испытать часть истории FPS».

Nightdive Studios также будет сотрудничать с Limited Run Games для физических версий Rise of the Triad: Ludicrous Edition. Стандартное и коллекционное издания находятся в разработке и будут доступны на нескольких платформах.

Наслаждайтесь вневременными визуальными эффектами, безупречно представленными фирменным движком Nightdive Studios KEX в формате 4K с поддержкой частоты кадров 60FPS и выше, увеличенным FOV, облачными сохранениями, достижениями и многим другим. Обновленные элементы HUD и пользовательского интерфейса дают чистый взгляд на хладнокровную классическую кампанию, а также восстановленный вырезанный контент и новый оригинальный сюжетный эпизод во вселенной Rise of the Triad (ROTT).

Особенности: