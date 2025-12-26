Автор неофициального продолжения Risen на Unreal Engine 5 продемонстрировал геймплей и объявил о поиске команды

Разработчик энтузиаст под псевдонимом Natsu выпустил подробный отчет о состоянии проекта The Old Kingdom, который задумывается как неофициальное завершение серии Risen. В свежем ролике автор не только продемонстрировал технические достижения перевода игры на Unreal Engine 5, но и уточнил статус разработки, опровергнув слухи о скором выходе готового продукта силами одного человека. Создатель пояснил, что на текущем этапе игра представляет собой сложный и гибкий шаблон RPG, построенный на базе архитектуры Gameplay Ability System, и для превращения технической основы в полноценное сюжетное приключение ему критически необходима помощь сообщества.

В видео были детально показаны различия в геймплее за разные классы, что стало возможным благодаря гибкости нового движка. Зрители увидели работу боевой системы и уникальные способы перемещения по миру, где маги способны левитировать над препятствиями, стражи используют телекинез для решения головоломок, а бойцам без магических способностей приходится искать физические пути обхода. Также была продемонстрирована система диалогов и квестов, которая реагирует на характеристики героя и его принадлежность к фракции. Автор отдельно остановился на визуальной части, показав кастомные модели персонажей и монстров, созданные специально для проекта, в том числе обновленную внешность Пэтти на базе технологии MetaHuman.

Ключевым посылом нового видео стало прямое обращение к фанатам творчества Piranha Bytes с призывом присоединиться к разработке. Natsu признал, что его навыков программирования недостаточно для написания качественного сценария, проработки лора и детального левел-дизайна, необходимых для достойного финала саги. Проект остается полностью некоммерческим, и автор ищет сценаристов, художников и дизайнеров уровней, которые готовы на добровольных началах помочь воплотить в жизнь то, что не успела сделать закрывшаяся студия-разработчик оригинала. Для тех, кто хочет присоединиться к разработке и помочь довести историю Безымянного героя до финала, разработчик оставил контакт для связи в Discord — natsu2281.