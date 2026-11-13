Авторы фанатской Risen: The Old Kingdom показали обновленную боевку и 100 FPS на GTX 1060

Команда энтузиастов опубликовала дебютный дневник разработки некоммерческого фанатского продолжения серии Risen под названием Risen: The Old Kingdom. Из-за отсутствия доступа к исходному движку Genome Engine и крайне ограниченных возможностей для модификации Risen 3: Titan Lords, которая насчитывает всего 33 мода в Steam Workshop против 270 у Gothic 1 Classic, игру создают с нуля на Unreal Engine 5.

Значительную часть ролика разработчики посвятили разбору проблем производительности в современных проектах на Unreal Engine 5. По их словам, студии часто злоупотребляют тяжелой логикой в Blueprints на основном потоке GameThread, оставляют статичное освещение динамическим, добавляют тени мелким объектам и загружают текстуры 4K для дверных ручек. В Risen: The Old Kingdom отказались от технологий Nanite и Lumen в пользу классических уровней детализации LOD и глобального освещения LPV, чтобы избежать шлейфов от TSR и TAA и обеспечить стабильную работу на старых ПК. Предварительные тесты в разрешении Full HD показали 100 FPS на видеокарте NVIDIA GTX 1060 с 6 ГБ видеопамяти и процессоре Intel Core i5-7500 даже с включенными эффектами бури.

Вопреки устоявшимся стереотипам, Unreal Engine 5 не является слабым движком. С ним все так же, как с любым инструментом - нужно знать, чего хочешь достичь и как к этому подступиться.

- Manuel и Natsu, сценаристы дневника разработки Risen: The Old Kingdom

Боевая система полностью уходит от механики кликера из Risen 2 и Risen 3 к эволюции идей оригинальной Risen. Серии ударов строятся на своевременном нажатии направлений движения и кнопки атаки в узком временном окне, которое расширяется по мере прокачки владения оружием. В арсенал добавили пинок для сбивания уклоняющихся противников, а в схватках с монстрами расширили поведение искусственного интеллекта. Падальщики теперь перехватывают героя за ногу при долгом удержании блока, тогда как гномы подбирают лут за спиной игрока и выманивают его под удары сородичей.

Руническая магия получила привязку к стихиям, из-за чего заклинание способно даже исцелить связанного с тем же элементом врага, а также 3 режима фокусировки луча для ближнего боя по площади или точечных атак на дистанции. Для плавных переходов между позами внедряется система Motion Matching. Авторы также переработали управление под геймпады, добавив динамическое отдаление камеры в зависимости от дистанции до самого дальнего противника и фиксацию взгляда цели при стрейфах.

В мире Risen: The Old Kingdom представлены 3 фракции с уникальными навыками передвижения и боя. Пуристы используют гранаты и взрывчатку для расчистки проходов, Восстановители применяют левитацию над пропастями, а Стражи полагаются на телекинез для перемещения объектов и активации переключателей. Для управления нелинейным сюжетом на базе системы морали из Risen 3 создан графовый инструмент Story Flow Manager, который отслеживает гибель важных персонажей и формирует более 6 концовок. Помимо этого, концепт-художник Bryłka и 3D-моделлер Przymek представили обновленную модель ведьмы вуду Чани.

Авторы отдельно прокомментировали обвинения в создании ассет-флипа после недавнего скандала с другим сторонним разработчиком, подчеркнув, что использование готовых ассетов и помощь фрилансеров экономят ресурсы некоммерческого проекта без сборов с фанатов и поддержки THQ Nordic. Команда также опровергла слухи о том, что игра является ответом на польский проект End of Eden, напомнив о публикации своего прототипа еще 10 ноября 2025 года против анонса конкурента 28 ноября 2025 года. В настоящий момент коллектив ведет набор добровольцев на роли звукового дизайнера, 2D-художника, художника окружения и дизайнера уровней с организацией совместной работы через Perforce и сервер в Discord.