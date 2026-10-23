Для ролевой игры Risen разрабатывают рендерер Vulkan с поддержкой FSR 3.1 и трассировки лучей

Энтузиаст под ником kirides выложил в открытый доступ проект rvk, представляющий собой модификацию графической части для 64-битного переиздания ролевой игры Risen. Разработка полностью заменяет стандартный графический слой на базе DirectX 9 современным API Vulkan 1.3 с динамическим рендерингом путем подмены библиотеки d3d9.dll в корневом каталоге игры.

Свежие обновления проекта добавили поддержку технологии масштабирования AMD FSR 3.1 с упором на нативное сглаживание. Автор внедрил отдельный проход апскейла после формирования основного кадра, настроил смещение уровней детализации текстур и применил субпиксельное дрожание камеры по выборке Халтона для корректной работы алгоритма реконструкции деталей.

Помимо обновленного сглаживания, рендерер получил экспериментальную интеграцию аппаратной трассировки лучей с построением структур ускорения BLAS и модулем отслеживания возможностей видеокарты. В репозиторий также включен вспомогательный инструмент rvk_shadertool, позволяющий извлекать стандартные шейдеры игры и сохранять их в виде исходного кода на GLSL.

Проект попутно решает давние проблемы движка при работе с высокой частотой кадров. Разработчик перенес исправления из фанатского патча от VaanaCZ, благодаря чему персонаж больше не погибает при падениях с небольшой высоты, не зависает при анимациях карабканья, а звуки грома воспроизводятся корректно при фреймрейте значительно выше 60 кадров в секунду.

Для тонкой настройки графики предусмотрен оверлей на базе библиотеки ImGui, который вызывается во время игры нажатием клавиши F11. В меню можно регулировать режимы масштабирования, включать синхронизацию кадров, настраивать увеличенную дальность прорисовки и проводить прямое визуальное сравнение картинки без перезапуска клиента.

Исходный код модификации опубликован на GitHub под лицензией MIT, а тестовые ночные сборки доступны для загрузки в виде архива для ручной распаковки в каталог исполняемых файлов игры.