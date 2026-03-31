Опубликованы новые кадры фанатской ролевой игры Risen: The Old Kingdom с демонстрацией боевки и жизни NPC

Проект Risen: The Old Kingdom, который многие называют неофициальной игрой Risen 4, продолжает свое развитие. Энтузиаст под ником Natsu работает над игрой уже более 3 лет. Проект создается на базе движка Unreal Engine и будет распространяться абсолютно бесплатно, чтобы избежать проблем с правообладателями из компании THQ Nordic.

В 1 из недавних видеороликов автор поделился геймплеем, который показывает текущий прогресс разработки. Значительная часть демонстрации посвящена боевой системе. Игрок может использовать различные магические заклинания, например, заморозку или огненный дождь. В бою с классическими для серии монстрами герой активно применяет уклонения. Боевка выглядит динамичной и уже имеет рабочие анимации произнесения заклинаний. При этом система все еще находится на ранней стадии тестирования.

Другие кадры демонстрируют портовый город и распорядок дня неигровых персонажей. NPC уже умеют вести короткие диалоги между собой, реагировать на окружение и выполнять повседневные дела. С наступлением ночи персонажи зажигают свет, уходят пить в таверну или отправляются спать на свои кровати, а утром возвращаются к работе. В роликах можно заметить знакомых по прошлым частям героев, таких как Пэтти. Автор также реализовал смену времени суток со звездным небом и систему динамического освещения.

Разработчик Natsu на 100 процентов финансирует проект из собственных средств и оплачивает труд других специалистов для создания качественных моделей и механик. Несмотря на то, что разработка длится уже 3 года, игра все еще требует много времени на полировку и создание полноценного мира. Сейчас автор ищет тестеров для проверки готовых элементов и планирует дальше радовать аудиторию процессом создания масштабного проекта.