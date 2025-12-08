Разрабатывается неофициальное продолжение серии Risen на движке Unreal Engine 5 под названием The Old Kingdom

Поклонники ролевых игр от студии Piranha Bytes обратили внимание на новый фанатский проект, призванный расширить вселенную Risen. Энтузиаст, известный под ником Natsu, анонсировал разработку неофициального продолжения серии с подзаголовком The Old Kingdom. Игра создается на базе современного движка Unreal Engine 5 и позиционируется автором как попытка дать истории достойный финал, которого, по мнению многих фанатов, не хватило оригинальной трилогии.

Проект является полностью некоммерческим и финансируется из личных средств разработчика. Автор подчеркивает, что не является профессиональным программистом, работающим в индустрии на полную ставку, однако имеет трехлетний опыт участия в геймджемах и создания прототипов. В данный момент разработка находится на стадии прототипирования, где основные усилия направлены на внедрение ключевых механик и оптимизацию графических ассетов. Большинство моделей приобретается в магазине Unreal Marketplace, поэтому много времени уходит на настройку освещения и уменьшение разрешения текстур для снижения системных требований.

Сюжет The Old Kingdom перенесет игроков на Старый континент, практически полностью уничтоженный войной с Титанами. Действие развернется в уцелевшем регионе, где были обнаружены залежи особых антимагических кристаллов, способных подавлять силу чудовищ. Сюжетная завязка строится вокруг экспедиции, пытающейся использовать этот ресурс для освобождения земель. Главным противником героя вновь станет Повелитель Титанов Урсегор.

В игре запланировано 3 присоединяемые фракции, каждая из которых предлагает уникальный стиль боя. Маги Ковенанта полагаются на посохи и заклинания, объединяющие учения трех школ. Стражи представляют собой классических боевых магов, знакомых по Risen 3, использующих стихийную магию в сочетании с фехтованием. Третьей силой станут Пуристы — радикальное ответвление Инквизиции, отвергающее магию. Они специализируются на использовании мушкетов, пистолетов и гранат, а также особых боеприпасов с антимагическими свойствами.

Геймплейно проект нацелен на более реалистичное взаимодействие с противниками. Разработчик отказался от использования системы Motion Warping, которая в оригинальных играх буквально притягивала персонажа к врагу во время удара, что часто вызывало визуальные баги и телепортации. Вместо этого используется Root Motion, требующий от игрока самостоятельного контроля дистанции и прицеливания. Важным элементом боевой системы станет кристальная перчатка, работающая как вспомогательное оружие с отдельным режимом прицеливания.

На текущем этапе Natsu ищет единомышленников для ускорения разработки. Команде требуются дизайнеры уровней и квестов, обладающие базовыми знаниями работы с блупринтами в Unreal Engine. Автор предоставляет необходимые инструменты, позволяющие создавать диалоги и задания без глубокого знания языка программирования C++. Дата выхода полной версии или публичного демо пока не сообщается.