Ролевая игра Risen получила открытый фреймворк для моддинга и трехмерный редактор мира

Разработчик под псевдонимом kirides представил проект risen-spass - масштабный открытый фреймворк и визуальный редактор risen-modkit для ролевой игры Risen от студии Piranha Bytes и издательства Deep Silver. Разработка представляет собой комплексную среду модификации для 64-битной версии игры, объединяющую визуальный инструментарий для создания контента, слой скриптов на базе LuaJIT и прокси-библиотеку перехвата системных вызовов движка.

Ключевой составляющей пакета стал кроссплатформенный редактор risen-modkit, позволяющий создавать новые квесты, диалоги, рецепты, предметы, заклинания, неписей и точки спавна без ручного написания кода. В приложение встроен трехмерный редактор локаций с отображением 48 000 объектов игрового мира на 317 слоях с оригинальными текстурами и моделями, а также кистями для посадки растительности и формирования водоемов. Диалоги и логика событий строятся через визуальные графы узлов, а специальный режим тестирования бесед позволяет проигрывать диалоговые ветки и проверять условия без запуска клиента игры.

Взаимодействие между редактором и запущенным клиентом реализовано через канал связи на базе именованных каналов Windows. Эта технология дает возможность в реальном времени изменять параметры мира, экспортировать проекты по нажатию одной клавиши и мгновенно перезагружать модификации прямо в процессе геймплея без перезапуска клиента. Панель мониторинга в реальном времени отображает состояние персонажа, искусственного интеллекта окружающих монстров, переменные движка и перехватываемые системные ошибки.

Архитектурно слой внедряется в процесс через подмену библиотеки sentry.dll, связываясь с экспортируемыми функциями ядра без жестко заданных адресов памяти, что сохраняет совместимость при последующих обновлениях исполняемых файлов. Каждая модификация изолируется в собственной песочнице с валидацией аргументов перед передачей в нативный код движка. Для проверки отказоустойчивости создатели проекта внедрили автоматизированное стресс-тестирование, проверяющее около 440 функций с 1.6 млн некорректных аргументов за прогон, что исключает фатальные сбои при ошибках в скриптах.

Фреймворк расширяет возможности оригинального движка Genome за счет прямого вмешательства в закрытые механики. Моддерам стали доступны перехватчики боевой системы для изменения наносимого урона на лету, модульная настройка поведения персонажей, создание постоянных сущностей без потери имен в файлах сохранений и изменение логики реакции на воровство. В качестве демонстрации гибкости авторы также реализовали модификацию системной камеры, добавив режим свободного обзора в духе Dark Souls и Elden Ring.

В игру интегрирован полноценный менеджер модификаций, встроенный прямо в меню паузы по клавише ESC с использованием стандартных интерфейсных элементов. В нем настраивается порядок загрузки, управление сетевыми правами для проверки обновлений через асинхронный протокол WinHTTP и очистка сохранений от оставшихся объектов при отключении модов. Кроме того, в состав инструментария вошел конвертер risen-pack2mod, позволяющий автоматически разбирать классические модификации эпохи 32-битной Risen из архивов .pak и .pNN, перенося их в современную структуру без повреждения официальных исправлений переиздания.

Исходный код risen-spass, утилита risen-pack2mod и готовые сборки редактора risen-modkit для 64-битной версии Windows опубликованы в открытом доступе под лицензией MIT, а для моддеров подготовлен полноценный демонстрационный проект из 4 глав The Ashen Chronicle.