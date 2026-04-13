Создатель фанатского проекта Risen: The Old Kingdom дал масштабное интервью о деталях боевой системы и развитии сюжета

Разработчик под псевдонимом Natsu, выступающий инициатором амбициозной модификации Risen: The Old Kingdom, дал развернутое интервью польскому порталу Mroczne Tajemnice. В ходе беседы автор поделился свежими подробностями о проекте, который призван подарить культовой франшизе от студии Piranha Bytes достойный финал. Сам Natsu является преданным фанатом серии и перепроходит игры немецкой студии как минимум 2 раза в год. Своей любимой игрой он называет Risen 2: Dark Waters благодаря пиратской тематике и наличию мушкетов, а вот Risen 3 считает самой слабой в плане сюжета и конструкции мира. При этом боевая система самой 1 части Risen остается для него эталоном, что послужило отправной точкой для создания механик в собственном проекте.

Примечательно, что разработка Risen: The Old Kingdom изначально не была самостоятельной игрой. На старте Natsu поставил перед собой цель создать специальный инструментарий для движка Unreal Engine, который упростил бы разработку классических ролевых игр с живым миром, имитирующих стиль Gothic и Risen. По словам разработчика, стандартные инструменты движка не предоставляют готовых диалоговых систем, расписаний для неигровых персонажей или цепочек заданий. Текущий проект стал своеобразным масштабным тестированием этого набора инструментов. В будущем автор планирует выложить свой шаблон в открытый доступ, убрав оттуда платные ресурсы, приобретенные по строгим лицензиям. Команда создает все модели, одежду, анимации с помощью технологий захвата движений и программный код полностью самостоятельно. Иногда авторы прибегают к базе магазина Fab для получения объектов вроде зданий или растительности. Ассеты из оригинальных игр полностью отсутствуют, что должно обезопасить разработчиков от возможных юридических претензий со стороны издателя THQ Nordic. Спорным моментом остается использование названия Risen, но создатели готовы в случае необходимости сменить интеллектуальную собственность, сохранив все наработки.

На данный момент коллектив состоит из 11 человек, которые трудятся над игрой в свободное время на полностью добровольной основе. В команду входят 4 специалиста по написанию сюжета, 3 человека работают непосредственно в редакторе движка, а 2 занимаются моделированием в программе Blender. Остальные участники пока проходят обучение. Иногда разработчики выделяют бюджет на оплату услуг фрилансеров для создания сложных анимаций или настройки скелетов персонажей. Проект активно ищет новых энтузиастов. Команде требуются дизайнеры уровней, художники в форматах 2D и 3D, художники концептов, композиторы, а также люди, готовые заниматься рутинными задачами по внедрению контента в игру. К таким задачам относятся настройка расписаний персонажей, генерация иконок, подбор лицевых анимаций и сборка узлов для квестов.

Сюжетный аспект Risen: The Old Kingdom ставит целью закрыть все пробелы, оставленные разработчиками оригинальной трилогии. Мир после финала будет полностью зависеть от выборов игрока. Кризис, связанный с Титанами, станет центральной темой повествования. Natsu отмечает, что Титаны по своей природе являются неразумными силами природы, которые боги использовали для формирования мира, тогда как Повелители Титанов выступают разумными существами со своими мотивами. Знакомые фанатам персонажи, такие как Пэтти, Карлос, Элдрик и Бонс, обязательно вернутся в историю. Часть из них сможет присоединиться к главному герою в качестве компаньонов, а другие займут важные места в мире, получив логичное продолжение своих личных историй. Также автор окончательно развеял популярную фанатскую теорию о прямой связи между вселенными Risen и Gothic. По его словам, любые намеки на кроссовер могут спровоцировать судебный иск от правообладателей, особенно в преддверии выхода официального ремейка 1 части Gothic. Именно по этой причине события модификации разворачиваются строго в собственной независимой вселенной без связи с другими франшизами.

Отдельного внимания заслуживает боевая система, которая вдохновлена такими проектами, как Divinity: Original Sin 2 и Clair Obscure. Разработчики хотят заставить геймера изучать механики, а не просто закликивать врагов. Ближний бой сильно полагается на реакцию и уклонения. Окно для парирования является крайне малым и составляет всего 0.15 секунды с момента начала анимации блока. Сам блок строго ограничен и не выступает абсолютной защитой. Персонаж может выдержать только 3 или 6 ударов за 120 секунд. При превышении этого лимита герой теряет равновесие. Если получить 3 подобных пробития защиты, персонаж будет оглушен на 5 секунд, став полностью беззащитным. Противники отличаются высокой скоростью и могут проводить комбинации из 4 атак подряд. Игроку доступны бесконечные уклонения, позволяющие скользить в разные стороны, как в 1 части серии, но их использование требует идеального расчета времени.

Магия в игре предлагает глубокое взаимодействие со стихиями. Противники будут иметь ярко выраженные уязвимости или сопротивления к огню, льду или молниям. Наложение эффектов зависит от показателя интеллекта. Если наложить на уязвимого врага 3 эффекта определенной стихии, сработает особое состояние, которое длится 20 секунд. Например, горящий враг запаникует и убежит, замороженный будет обездвижен, а слабость к молниям заблокирует цели возможность использовать защитные стойки. Заклинания разделены по уровню могущества, а магам будут доступны уникальные навыки вроде телекинеза или левитации. Магическая перчатка стражей позволяет стрелять снарядами и копить заряд для немедленного наложения 3 эффектов огня. Нахождение такого оружия в дополнительной руке лишает героя возможности блокировать физические удары. Огнестрельное оружие работает по схожему принципу. Пистолеты выступают в качестве вторичного оружия, не позволяют ставить блок, делают 1 выстрел и требуют времени на перезарядку. Мушкеты классифицируются как основное оружие и занимают 2 руки, наносят огромный урон и также имеют длительное время восстановления. Пуристы будут использовать специальные антимагические пули для мушкетов, предназначенные для разрушения магических щитов. Посохи станут вспомогательным оружием для магов у которых закончилась мана. Они позволяют блокировать атаки, но наносят крайне низкий урон и не имеют сильных комбинаций.