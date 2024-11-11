Rising Storm 2: Vietnam неожиданно получила патч на ПК с различными улучшениями

Tripwire Interactive сегодня объявила, что Rising Storm 2: Vietnam, асимметричный тактический шутер от первого лица, выпущенный на ПК в 2017 году и поддерживаемый годами бесплатных обновлений контента после запуска, был обновлен новым патчем, ориентированным на качество жизни, разработанным для улучшения поведения сервера и безопасности, а также устранения ряда ошибок, связанных с VOIP, для улучшения погружения в игровой процесс.

Наряду с обновлением, патчем 1.6.2, издатель объявил о распродаже по всей франшизе Red Orchestra/Rising Storm с самыми большими скидками до 95% на отдельные игры и 80% на пакеты DLC. Распродажи пройдут в Steam с 11 по 18 ноября и в магазине Epic Games с 12 по 19 ноября. В честь Дня ветеранов Tripwire Interactive пожертвует часть выручки от распродажи в День ветеранов различным благотворительным организациям, занимающимся обслуживанием ветеранов.