Аддон Alloyed Collective для Risk of Rain 2 добавит в игру много новых противников и локаций

Gearbox представил новое загружаемое дополнение для Risk of Rain 2 под названием Alloyed Collective.

Alloyed Collective добавляет 6 новых локаций, двух персонажей, новых врагов, боссов, дронов и разные предметы. Сюжет дополнения разворачивается вокруг таинственной фракции Solus, оставленных и искаженных существ, восстающих из обломков своих прежних тел, чтобы вернуть себе утраченное будущее. Геймерам предстоит проникнуть глубже в их территорию, где каждый шаг ведёт в зону, изначально скрытую от глаз.

Доступ к части контента платный, так как новые выжившие и возможность разблокировать новые предметы, будет ограничен для игроков без дополнения, все участники лобби смогут взаимодействовать с новыми врагами, картами и элементами геймплея, если хотя бы один игрок владеет DLC. Точная дата выхода DLC пока не объявлена.

До этого у Risk of Rain 2 были проблемы после перехода под полный контроль Gearbox, особенно с первым дополнением. Однако после анонса плана по исправлению ситуации и его реализации игроки стали положительно оценивать изменения.

Risk of Rain 2 — это популярный шутер от третьего лица в жанре roguelike от Hopoo Games. Вторая глава выходит примерно через 7 лет после первой, превращая игру из 2D в новый 3D мир. Мы отправляемся на планету Петрихор V, где игроки должны исследовать и выживать, преодолевая опасности.

Risk of Rain 2 доступна на ПК, консолях и Nintendo Switch.