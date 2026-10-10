Hallowed Concepts для Risk of Rain 2 - новое DLC стало хитом в Steam с 84% положительных отзывов

В 2022 году Gearbox приобрела Risk of Rain 2, а оригинальные разработчики перешли в Valve. Первое крупное обновление под новым издателем — Seekers of the Storm — вызвало споры среди поклонников. Однако прошлогоднее Alloyed Collective и вышедшее на этой неделе Hallowed Concepts заметно исправили ситуацию.

В Steam дополнение уже собрало 84% положительных отзывов. Игроки особенно хвалят то, как новый контент оживляет позднюю стадию игры и грамотно встраивается в основные системы:

«Hallowed Concepts затмевает все остальные DLC. DLC настолько свежее и так много делает для оживления поздней стадии игры, что кажется, будто разработчики прочитали мои мысли… В том, как эти новые системы реализованы и накладываются на основную игру, столько продуманного и умного дизайна. Большая часть нового контента направлена на то, чтобы поздняя стадия игры снова стала важной… Это прекрасно. По-настоящему».

Другой пользователь сравнивает дополнение с лучшими релизами серии:

«Безусловно, лучшее DLC от новой команды. Seekers было неплохо после патчей, выпущенных сразу после релиза, Alloyed Collective тоже было неплохим, но это затмевает все остальные. Я бы сказал, что оно на одном уровне с Void. Не говоря уже о бесплатном обновлении, которое шло в комплекте, оно было огромным, добавив 4 новых навыка и испытания для них (даже если испытание Acrid довольно жестокое). Отличная работа».

Однако Hallowed Concepts не идеален. В негативных отзывах упоминаются баги, в частности боссы, которые появляются за пределами карты и становятся неуязвимыми:

«Отличное дополнение, интересные предметы и боссы, но за один день я дважды погиб из-за боссов, которые появлялись за пределами карты и становились неуязвимыми для атак. Пока это не исправят, я не могу рекомендовать это дополнение, но в остальном оно потрясающее».

Несмотря на отдельные технические проблемы, Hallowed Concepts — очевидный шаг вперёд для культовой roguelike-игры. Gearbox удалось вернуть доверие сообщества, и теперь Risk of Rain 2 снова находится в центре внимания поклонников жанра.