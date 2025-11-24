Новое DLC для Risk of Rain 2 собрало "крайне положительные" отзывы и вернуло высокий онлайн

Дополнение Alloyed Collective для Risk of Rain 2 вышло совсем недавно, но уже успело произвести сильное впечатление на сообщество. За первые пять дней после релиза в Steam появилось более двух тысяч пользовательских отзывов — и подавляющее большинство из них оказались «крайне положительными». Игроки отмечают, что DLC получилось удивительно цельным: без серьёзных ошибок, с интересными новыми механиками, атмосферными локациями, отличным саундтреком и богатым арсеналом снаряжения. Многие фанаты уже называют Alloyed Collective лучшим дополнением в истории игры.

Тем не менее небольшая доля критики всё же есть. Часть игроков столкнулась с багами, а некоторые посчитали, что дополнение слишком активно использует переработанные элементы и механики из предыдущего контента. Однако даже эти замечания не повлияли на общий позитивный фон вокруг релиза.

Успех DLC сразу же отразился на онлайне Risk of Rain 2. 19 ноября число одновременных игроков превысило 48 тысяч, что стало лучшим результатом с августа 2024 года — момента выхода спорного Seekers of the Storm, который до сих пор имеет лишь «смешанные» отзывы.

Разработчики признали, что вместе с новым дополнением в игру попали несколько ошибок, но заверили, что фиксы уже в работе и появятся в ближайших патчах. Alloyed Collective не только укрепило доверие фанатов, но и доказало, что Risk of Rain 2 всё ещё способна удивлять и удерживать внимание аудитории.