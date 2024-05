Risk Of Rain 2 получила бесплатное обновление Devotion

Бесплатное обновление The Devotion для Risk of Rain 2 теперь доступно на всех платформах и содержит необходимые исправления ошибок, изменения предметов и совершенно новую карту. И что еще лучше, исправления касаются как базовой игры, так и расширения Survivors of the Void.

Хотя исправления ошибок — это хорошо, лучшая часть этого бесплатного обновления Risk of Rain — это новый контент, в том числе Артефакт заблуждения, который сбрасывает сундуки, и еще один артефакт, заменяющий дронов интерактивными яйцами.

Обновление Devotion, также известное как версия 1.10, добавляет два новых артефакта — по сути, модификаторы бега. Первый из них называется «Артефакт заблуждения», который сбрасывает все сундуки после завершения события телепорта (т. е. после того, как вы убили босса сцены). У вас будет шанс вернуться к сундукам, которые вы ранее взломали, но если вы это сделаете, вам будет предложено три варианта: предмет, который вам изначально был предоставлен, и два, которые вам определенно не предоставили. Если вы помните, что дал вам этот конкретный сундук, то вы получите еще один. Но если вы этого не сделаете, вы полностью потеряете предмет.

Другой называется «Артефакт Преданности» и заменяет дронов (турели, полезные боты-лекари и т. д.) яйцами, которые порождают лемурийских приятелей (маленьких ящериц). Вам нужно будет пожертвовать предметом, чтобы вылупить друга-ящерицу, и если присутствует несколько лемурийцев, предметы делятся между ними всеми. Если лемуриец выживет в результате телепортации, он станет сильнее, предоставив ему новые атрибуты, а также дополнительную стопку любого предмета, которым вы пожертвовали, чтобы родить его. Если они умрут, из них выпадет обрывок предмета того же уровня, который им дали, и их предмет сразу же будет удален из пула (ой?). Как человек, который любит ИИ-компаньонов, мне не терпится вырастить своего собственного парня-ящерицу.

Также появилась новая карта под названием «Вердант-Фолс», которую стоит исследовать. Также есть новый скин Наемника, который позволяет вам одеться героем из Dead Cells.

Следующее DLC Risk Of Rain 2, Seekers Of The Storm, «скоро выйдет», поэтому вы можете следить за его прогрессом на его странице в Steam. Он добавит новые карты, игровых персонажей, предметы и многое другое.