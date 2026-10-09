Risk of Rain 2 получила Hallowed Concepts - два новых персонажа и призрачные испытания на Петрикор V

Для Risk of Rain 2 вышло дополнение Hallowed Concepts, расширяющее вселенную игры мрачными локациями, новыми противниками и дополнительными механиками. Издатель 2K и Gearbox Software предлагают игрокам глубже погрузиться в тайны Н’Куханы и исследовать новые области Петрикора V.

Главным нововведением стали два персонажа. Аколитка сражается при помощи глефы и использует рискованные способности, позволяющие жертвовать здоровьем ради разрушительных атак. Исполнитель, знакомый поклонникам оригинальной Risk of Rain, делает ставку на защиту: он блокирует и отражает вражеские снаряды щитом, совершает стремительные рывки и создаёт барьеры для поддержки команды.

В дополнении также появились «Испытания Н’куханы» — временные задания в отдельных мини-мирах с уникальными целями и наградами. Игрокам предстоит отбирать выживших, охотиться на добычу и бороться за собственную душу. Общий таймер заставляет решать, стоит ли продолжать испытания ради дополнительных наград или вернуться к основному забегу.

Помимо этого, Hallowed Concepts добавляет новые уровни, боссов, врагов, предметы и музыкальные композиции. Среди локаций — обновлённые «Влажные пещеры», «Тёмное болото» и «Мрачная базилика». Дополнение рассчитано на тех, кому знакомая формула Risk of Rain 2 уже не раз бросала вызов и кто готов осваивать новые тактики выживания.