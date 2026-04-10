Risk of Rain 2 28.03.2019
Risk of Rain 2 получит дополнение Hallowed Concepts: новые герои, регионы и проклятия

butcher69 butcher69

Издатель Gearbox Publishing и студия Gearbox Software анонсировали дополнение Hallowed Concepts для Risk of Rain 2. Дата выхода DLC пока не раскрывается, однако уже известны ключевые детали грядущего контента.

Расширение отправит игроков ещё глубже в мрачную мифологию Н’Куханы, усиливая атмосферу культа, тьмы и смерти. Пользователей ждут новые регионы на планете Петрихор V, наполненные призраками и опасностями. Среди них — возвращающиеся Damp Caverns, зловещая деревня Tenebrous Quagmire и священные земли The Lurid Basilica.

Вместе с локациями появятся новые враги, а также уникальные механики — включая проклятия, которые усложняют прохождение и требуют адаптации стратегии. Дополнение предложит смертельные испытания и расширит вариативность геймплея.

Отдельное внимание уделено новым персонажам: в DLC добавят двух выживших с уникальными способностями, что позволит иначе взглянуть на привычные сражения.

Hallowed Concepts призвано заметно углубить игровой процесс Risk of Rain 2, предложив фанатам ещё больше контента, опасностей и возможностей для исследования.

Hevin

Dlc не доступны в вашем регионе. Спасибо тейкту за это