Hopoo Games хотели бы выпустить обновления для Risk of Rain Returns, но не могут из-за неразберихи в Take-Two

В прошлом году на ПК и Nintendo Switch состоялся релиз обновленной версии Risk of Rain, которая была отлично встречена игроками. Разработчики из студии Hopoo Games устранили многие недостатки оригинала и значительно улучшили игру. Как оказалось, команда хотела бы продолжить активную поддержку проекта и выпустить несколько важных обновлений, которые могли бы понравиться сообществу. Однако этим планам препятствует издатель Take-Two, а точнее, неразбериха в руководстве компании.

Несмотря на то, что Hopoo Games теперь принадлежит Valve, и разработчики уже работают над будущими проектами, команда всё ещё помнит о Risk of Rain Returns. Многие разработчики надеются вернуться к этой игре для выпуска новых обновлений или даже версий для других платформ. Основной преградой для этого стало отсутствие должного контроля за игрой со стороны издателя. После покупки Gearbox Entertainment и закрытия Gearbox Publishing, права на игру полностью перешли к Take-Two. С тех пор игра не получила никаких обновлений, а её будущее выглядит неопределённым.

"Мы можем сделать обновление, но у нас нет практических возможностей представить его в каком-либо виде из-за того, что наш издатель больше не существует", — отметили в Hopoo Games. Команда подчеркнула, что у них есть желание и ресурсы для продолжения работы над обновлениями Risk of Rain Returns. Дальнейшая судьба проекта зависит от решений руководства Take-Two, но они пока не спешат идти на контакт с разработчиками.