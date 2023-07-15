Классический платформер Risky Woods стал доступен на консолях в рамках классической линейки QUByte ©

QUByte Interactive в партнерстве с PIKO Interactive объявили о пополнении классической линейки линейки: Risky Woods (QUByte Classics), котораястала доступна для Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.

Risky Woods — это аркадный экшн-платформер, изначально запущенный в 1992 году, и теперь возвращающийся на современные консоли. Вы, молодой воин Рохан, прибыли, чтобы вершить правосудие над злыми полчищами. С оружием в руках вы должны войти в опасный лес и освободить монахов из их окаменевшего плена. Только когда вы освободите монахов и отправите Драксоса обратно в ад, мудрость будет восстановлена навсегда.

Особенности: