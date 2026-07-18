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Ritter & Rotwein TBA
Экшен, Адвенчура, Инди, Кооператив
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Вышел релизный трейлер физического 2D приключения Ritter & Rotwein в честь полноценного выпуска проекта 20 июля

Апчхий Апчхий

Независимая команда разработчиков представила предрелизный ролик своего проекта, который наглядно демонстрирует необычные геймплейные механики. Авторы открыто признались, что на пути производства они столкнулись с огромным количеством трудностей и шероховатостей. Несмотря на все возникшие препятствия, создатели невероятно гордятся проделанной работой и надеются на тёплый приём со стороны аудитории.

Главной задачей игроков в рамках этого приключения станет прохождение опасных линейных полос препятствий в роли вечно пьяного средневекового рыцаря. Проект полностью завязан на сложной физической модели поведения тряпичной куклы, что превращает любое движение персонажа в хаотичное испытание. Слава и признание достанутся исключительно тем пользователям, которые сумеют добраться до финальной черты за строго отведённое время и без серьёзных увечий.

Для преодоления препятствий и сражений с противниками виртуальный воин сможет экипироваться аутентичным тяжёлым доспехом позднего Средневековья. На выбор геймерам предоставлен внушительный арсенал холодного оружия, включая острые мечи, грозные секиры и обязательную бутылку вина для поддержания боевого духа. Боевая система потребует от пользователей максимальной концентрации и чёткого понимания физики веса предметов для совершения успешных ударов.

Полноценный выход необычного средневекового развлечения для персональных компьютеров официально запланирован на 20 июля 2026 года.

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