Вышел релизный трейлер физического 2D приключения Ritter & Rotwein в честь полноценного выпуска проекта 20 июля

Независимая команда разработчиков представила предрелизный ролик своего проекта, который наглядно демонстрирует необычные геймплейные механики. Авторы открыто признались, что на пути производства они столкнулись с огромным количеством трудностей и шероховатостей. Несмотря на все возникшие препятствия, создатели невероятно гордятся проделанной работой и надеются на тёплый приём со стороны аудитории.

Главной задачей игроков в рамках этого приключения станет прохождение опасных линейных полос препятствий в роли вечно пьяного средневекового рыцаря. Проект полностью завязан на сложной физической модели поведения тряпичной куклы, что превращает любое движение персонажа в хаотичное испытание. Слава и признание достанутся исключительно тем пользователям, которые сумеют добраться до финальной черты за строго отведённое время и без серьёзных увечий.

Для преодоления препятствий и сражений с противниками виртуальный воин сможет экипироваться аутентичным тяжёлым доспехом позднего Средневековья. На выбор геймерам предоставлен внушительный арсенал холодного оружия, включая острые мечи, грозные секиры и обязательную бутылку вина для поддержания боевого духа. Боевая система потребует от пользователей максимальной концентрации и чёткого понимания физики веса предметов для совершения успешных ударов.

Полноценный выход необычного средневекового развлечения для персональных компьютеров официально запланирован на 20 июля 2026 года.