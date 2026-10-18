Ritual Party уже доступна в раннем доступе - зовите друзей для безумных ритуалов

то сказал, что призыв космических чудовищ должен быть мрачным и серьезным занятием? В Ritual Party от студии Hologram Monster игрокам предлагают собрать компанию друзей и устроить настоящее оккультное безумие, пытаясь провести магические ритуалы и открыть дорогу существам из иных измерений. Игра уже вышла в раннем доступе Steam.

Вместо привычного противостояния потусторонним силам участникам предстоит самим заняться их призывом. Для этого придется объединять усилия, выполнять необходимые действия и следить за тем, чтобы сложные ритуалы проходили по плану.

Главная особенность Ritual Party — сочетание кооперативного игрового процесса, оккультной тематики и хаотичного веселья в компании друзей. Успех зависит от слаженной работы участников, которым предстоит сообща справляться с необычными заданиями ради одной цели — впустить космические ужасы в наш мир.

Релизный трейлер демонстрирует атмосферу игры, в которой зловещие ритуалы превращаются в своеобразное командное развлечение. Вместо традиционного хоррора разработчики делают ставку на взаимодействие игроков и непредсказуемые ситуации, возникающие во время совместных попыток призвать потусторонних существ.