Авторы еще не вышедшего хоррора Ritual Tides уже расписали сценарии для 3 продолжений

Независимая команда Vertpaint Studios решила не ограничиваться созданием единичного хоррора и заранее распланировала развитие целой игровой франшизы. В рамках тематического шоукейса 28 Games Later от издания Insider Gaming генеральный директор студии Джеймс Маклауд рассказал о масштабных планах на мрачную вселенную Ritual Tides. Оказалось, что у сценаристов уже готовы сюжетные наброски и сценарии сразу для 3 с лишним будущих проектов серии.

В процессе обсуждения масштаба разработки старший продюсер Insider Gaming Грант Тейлор-Хилл поинтересовался, не является ли происходящее на экране чем-то большим, чем простая обособленная история. Руководитель команды подтвердил, что изначально студия и вовсе занималась проектом, события которого должны были разворачиваться после финала Ritual Tides. Однако во время раннего препродакшена авторы нащупали настолько удачную концепцию происхождения мистической угрозы, что полностью перестроили производственный график и решили сначала выпустить своеобразный пролог.

Мы фактически собирались делать игру, которая должна была выйти уже после этой. В итоге мы написали сценарии примерно для 3 с небольшим игр, они уже готовы к запуску. На стадии раннего препродакшена мы подумали, что у нас есть прекрасная история происхождения этой сущности, и решили сначала рассказать ее в хронологическом порядке.

- Джеймс Маклауд, руководитель Vertpaint Studios

Подобный подход к планированию выглядит крайне рискованно для независимого коллектива, финансирующего разработку за счет собственных сил и сторонних аутсорсинговых заказов. Индустрия знает немало примеров, когда небольшие студии анонсировали трилогии и масштабные саги еще до релиза дебютного проекта, а затем сталкивались с суровой реальностью продаж. В Vertpaint Studios тем не менее убеждены, что глубокий лор и тщательная проработка мифологии оправдают столь раннюю ставку на продолжения.

В качестве нарративного ориентира создатели называют культовые серии Silent Hill и Resident Evil. Джеймс Маклауд пояснил, что команда хотела добиться похожего эффекта, когда во время прохождения игрок понимает, что видит лишь вершину айсберга, а за каждым элементом окружения кроется гигантский неисследованный мир. Происходящие в Ritual Tides события должны стать первой ступенью в понимании природы катастрофы и жутких сущностей, населяющих остров.

Сюжетный размах отразился и на структуре самого хоррора, где исследование полуоткрытых зон и поиск второстепенных историй играют ключевую роль. На данный момент Ritual Tides разрабатывается для PC и пока не имеет точной даты релиза, но проект уже доступен для добавления в список желаемого на площадке Steam.