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Ritual Tides TBA
Ужасы, Инди
5.6 19 оценок

Еще один пугающий трейлер хоррора Ritual Tides от авторов GTA и RDR

Gutsz Gutsz

На gamescom 2026 показали очередной трейлер Ritual Tides, который стал практически регулярным участником презентации Future Games Show. В новом ролике нам показывают во всей красе пугающую атмосферу мрачного хоррора с элементами произведений Говарда Лавкрафта.

Напомним, за игру отвечают выходцы из Rockstar и Cloud Imperium, которые ранее успешно поработали над такими хитами, как GTA 5, Red Dead Redemption 2 и даже Star Citizen. В новой игре они постараются раскрыть жанр ужасов через произведения Говарда Лавкрафта. Игра перенесет игроков на отдаленный британский остров, где явно происходит что-то очень нехорошее.

Разработчики Vertpaint пока не раскрывают подробности сюжета, но по трейлеру становится понятно, что спокойным путешествие точно не будет. У Ritual Tides нет даже примерный сроков релиза, поэтому на скорый выход хоррора рассчитывать не стоит.

Мероприятия 3 Трейлеры 3
48
14
Комментарии:  14
Ваш комментарий
V1RuS.pr||0

по ролику - херота унылая - че там за выходцы из РОкстар- уборщици и обслуживающий персонал?

13
666ANUBIS666

Без русского языка, идут лесом

10
Madiark

Хрень опять за бабу играть еще и от первого лица

5
Crosh1980

Выглядит многообещающе!

4
K0t Felix

Епать какая стласная ебака

4
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