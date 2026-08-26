Еще один пугающий трейлер хоррора Ritual Tides от авторов GTA и RDR

На gamescom 2026 показали очередной трейлер Ritual Tides, который стал практически регулярным участником презентации Future Games Show. В новом ролике нам показывают во всей красе пугающую атмосферу мрачного хоррора с элементами произведений Говарда Лавкрафта.

Напомним, за игру отвечают выходцы из Rockstar и Cloud Imperium, которые ранее успешно поработали над такими хитами, как GTA 5, Red Dead Redemption 2 и даже Star Citizen. В новой игре они постараются раскрыть жанр ужасов через произведения Говарда Лавкрафта. Игра перенесет игроков на отдаленный британский остров, где явно происходит что-то очень нехорошее.

Разработчики Vertpaint пока не раскрывают подробности сюжета, но по трейлеру становится понятно, что спокойным путешествие точно не будет. У Ritual Tides нет даже примерный сроков релиза, поэтому на скорый выход хоррора рассчитывать не стоит.