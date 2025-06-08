Выходцы из Rockstar, успевшие поработать над Red Dead Redemption 2, представили атмосферный хоррор Ritual Tides

На презентации Future Games Show Summer Showcase состоялся анонс Ritual Tides — атмосферного хоррора от студии Vertpaint, основанной выходцами из Rockstar и Cloud Imperium, ранее работавшими над такими хитами, как GTA 5, Red Dead Redemption 2 и Star Citizen.

Игроков выбрасывает на таинственный остров, скрывающий темные секреты и зловещие ритуалы. Судя по мрачному трейлеру, в центре сюжета — религиозный культ. Холодный, тревожный голос рассказчика и пугающие карандашные иллюстрации усиливают ощущение надвигающегося кошмара.

Хотя подробностей о геймплее пока немного, разработчики пообещали показать эксклюзивный игровой процесс уже на следующей презентации Future Games Show. Также стало известно, что Ritual Tides выйдет не только на ПК, как планировалось изначально, но и на консолях, расширяя охват аудитории.