Научная фантастика, тайны и искажение времени: Rivage выйдет 13 августа и уже предлагает демоверсию

Издательство Raw Fury и студия Exnilo Studio объявили дату выхода научно-фантастического приключения Rivage. Игра станет доступна 13 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а пользователи Steam уже сейчас могут познакомиться с проектом благодаря бесплатной демоверсии.

Действие Rivage разворачивается в XXV веке, когда человечество активно ищет новые миры для колонизации. Одной из надежд становится планета Веста, вокруг которой построена исследовательская станция A.R.E.S. Однако загадочное космическое явление превращает научную миссию в катастрофу. Главная героиня Миранда приходит в себя в полном одиночестве и обнаруживает, что станция оказалась во власти необъяснимых аномалий.

Игрокам предстоит исследовать детально проработанные отсеки станции, изучать записи экипажа, искать подсказки и решать головоломки, основанные на взаимодействии с гравитацией, магнетизмом и даже течением времени. Судя по описанию, Rivage делает ставку не на экшен, а на атмосферу, исследование и постепенное раскрытие сюжета — подход, который неизменно привлекает поклонников вдумчивой научной фантастики.

Особого внимания заслуживает система K9, позволяющая фиксировать найденные решения и важную информацию. Благодаря этому игроки смогут сосредоточиться на расследовании и изучении мира, а не на повторении уже пройденных задач.

На фоне большого количества динамичных релизов Rivage выглядит как проект для тех, кто соскучился по неспешным научно-фантастическим историям в духе классических космических загадок. Если разработчикам удастся удержать баланс между головоломками, исследованием и повествованием, игра вполне может стать одним из самых любопытных атмосферных приключений этого лета.