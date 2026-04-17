Приключение Rivage получила сюжетный трейлер и бесплатную демоверсию в Steam

Издатель Raw Fury и студия Exnilo Studio представили новый сюжетный трейлер и выпустили первую публичную демоверсию научно-фантастической головоломки Rivage. Показ состоялся в рамках Galaxies Gaming Showcase, где проект впервые был продемонстрирован более подробно.

События Rivage разворачиваются в XXV веке на заброшенной космической станции A.R.E.S., оказавшейся во временной петле. Игрокам предстоит взять на себя роль Миранды, которая расследует исчезновение экипажа и пытается разобраться в причинах пространственно-временных искажений, охвативших станцию.

Главная особенность игры — сочетание нарративного исследования и головоломок, связанных с окружением. Игроки будут изучать терминалы, записки, научные данные и личные журналы членов экипажа, постепенно восстанавливая картину произошедшего.

Важную роль в геймплее играет механика временной петли: каждый новый цикл позволяет получать дополнительные сведения и продвигаться дальше в расследовании. Головоломки построены вокруг систем станции и включают манипуляции с гравитацией, магнитными полями и механизмами восстановления оборудования.

Отдельно разработчики отмечают систему K9, позволяющую переносить часть прогресса и открытий между циклами, что помогает постепенно продвигаться даже после «перезапуска» временной линии.

Новая демоверсия уже доступна бесплатно в Steam и даёт возможность впервые опробовать ключевые механики Rivage и погрузиться в атмосферу загадочной космической станции.