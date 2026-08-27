Rivage похожа на Blue Prince в космосе - головоломки и расследование в ловушке времени

Во время FGS Live разработчики Rivage представили новый трейлер научно-фантастического приключения, которое сочетает исследование космической станции, головоломки и детективную историю с временной петлёй. По своей концепции проект напоминает Blue Prince, только вместо загадочного особняка игрокам предстоит исследовать заброшенную станцию в космосе.

События Rivage происходят в XXV веке. Главная героиня Миранда приходит в себя на станции A.R.E.S., построенной для изучения планеты Веста, которую человечество рассматривало как потенциальный новый дом. Однако теперь станция оказалась заброшена, а её экипаж бесследно исчез.

Чтобы выяснить, что произошло, Миранде придётся тщательно исследовать A.R.E.S. и изучать найденные предметы, артефакты и записи. Через них игроки смогут восстановить историю членов экипажа, их взаимоотношения и события, предшествовавшие исчезновению.

При этом расследование тесно связано с головоломками. Для продвижения по станции придётся взаимодействовать с необычными явлениями — гравитацией, магнетизмом и временем. Решение одной задачи может открыть путь к новым сведениям и изменить дальнейшее расследование.

Дополнительную сложность создаёт временная петля. Игрок будет возвращаться к определённым моментам, сохраняя найденные знания и результаты решённых головоломок. Однако разработчики предупреждают, что действия героя могут иметь последствия.

Rivage выглядит как интересное сочетание космического детектива и головоломки, где исследование окружения непосредственно связано с раскрытием истории.

Rivage выйдет в Steam 22 сентября.