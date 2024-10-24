Rivals of Aether 2 обгоняет своего предшественника в жанре файтингов в день запуска

Rivals of Aether 2 только что появился в Steam, предлагая яркое сочетание игр, подобных MultiVersus, и элементальных существ, напоминающих Pokémon.

Возможно, вы никогда не слышали о первой части Rivals of Aether — это был отличный, но нишевый файтинг в стиле Smash Bros с небольшой, но преданной аудиторией. Однако благодаря новому яркому стилю и поддержке известного стримера у сиквела есть все шансы стать популярнее. Долгожданное продолжение только что вышло, и уже показывает блестящие результаты в чартах Steam: более чем втрое больше игроков, чем когда-либо было у его предшественника на этой платформе.

Несмотря на то, что теперь бойцы в Rivals of Aether 2 стали трехмерными и напоминают существ из Pokémon, игра сохраняет свою приверженность 2D-боям в стиле Smash Bros: проценты урона, платформы, воздушные атаки и захваты за края. Игра запускается с набором из десяти персонажей — некоторые из них возвращаются с обновленным дизайном, а другие являются совершенно новыми.

Разработчик Aether Studios обещает постоянно добавлять новых бойцов, причём все будущие дополнения будут абсолютно бесплатными.

Игра запускается с режимами PvP, и вы сможете сразиться с противниками как онлайн, так и локально благодаря разделённому экрану. Вы также можете тренироваться против управляемых ИИ противников. Согласно дорожной карте после выхода, планируется добавление сюжетного контента.

С учётом того, что главный конкурент на Steam, игра MultiVersus, переживает значительный спад, это удачное время для выхода. Rivals of Aether 2 также получает поддержку от Людвига Ахгрена, одного из крупнейших стримеров и создателей контента на YouTube, который является важной фигурой в сообществе файтингов. Rivals of Aether 2 — первая видеоигра, которую выпускает Offbrand Games, подразделение компании Offbrand, основанной Ахгреном в 2022 году.

Итак, насколько удачно стартовала Rivals of Aether 2? На момент написания она достигла пика с более чем 10 700 одновременными игроками в Steam, и это число может ещё вырасти. Для сравнения, это более чем в три раза больше, чем пиковое количество игроков, достигнутое первой Rivals of Aether, и примерно в пять раз больше, чем текущее дневное количество игроков в MultiVersus. Впечатляющие результаты.

Также игра неплохо справляется с отзывами пользователей: 85% из 148 игроков в Steam оценили её положительно.

Rivals of Aether 2 уже доступна в Steam с скидкой 10% до среды, 6 ноября. Если вы хотите приобрести её или просто узнать больше, посетите страницу игры в магазине.