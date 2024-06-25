ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Riven: The Sequel to Myst 31.10.1997
Адвенчура, Квест, От первого лица
8.1 39 оценок

Ремейк Riven оказался шедевром, судя по первым отзывам журналистов

monk70
Новости

Согласно первым отзывам критиков о ремейке Riven, сиквела Myst, перед нами настоящая жемчужина, способная оживить оригинальную игру с использованием современных технологий. Другими словами, переход в 3D, похоже, был сделан блестяще и без ущерба для атмосферы.

Показателен в этом смысле комментарий Рона Бёрка на GamingTrend, в котором говорится:

«Когда Riven была выпущена в 1997 году, её приветствовали как произведение искусства. Теперь, почти тридцать лет спустя, Cyan Worlds вернулась в тот мир, применив более современные стандарты, используя новые доступные инструменты. Они снова создали величественное произведение искусства и мир, который стоит исследовать».

Даже редактор, незнакомый с оригинальной Riven, например Джош МакГрат из Gamer Escape, нашел этот опыт захватывающим:

«Когда я погрузился в ее мир, все встало на свои места. Riven — это не скучная коробка-головоломка, как я ожидал, а чрезвычайно яркий мир».

А теперь давайте взглянем на оценки Riven:

  • GamingTrend - 100 / 100
  • Saving Content - 5 / 5
  • Gamer Escape - 9 / 10
  • COGconnected - 88 / 100
  • TechRaptor - 8.5 / 10
  • AltChar - 85 / 100
  • God is a Geek - 8 / 10
  • SECTOR.sk - 8 / 10

ПК-версия Riven выйдет 25 июня 2024 года.

0
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
hamshut

Что за игра вообще? Что за жанр? Можно поделиться большей инфой для тех, кто не знает ничего об игре?)

0
MgZ

Ты с бункера ? Или с Китая может быть (у вас там гугл и Ютуб видимо не работает )

-1
MgZ

Мир то красив , только в старом райвене были живые актеры а не болванчики нарисованные

0