Ремейк Riven оказался шедевром, судя по первым отзывам журналистов

Согласно первым отзывам критиков о ремейке Riven, сиквела Myst, перед нами настоящая жемчужина, способная оживить оригинальную игру с использованием современных технологий. Другими словами, переход в 3D, похоже, был сделан блестяще и без ущерба для атмосферы.
Показателен в этом смысле комментарий Рона Бёрка на GamingTrend, в котором говорится:
«Когда Riven была выпущена в 1997 году, её приветствовали как произведение искусства. Теперь, почти тридцать лет спустя, Cyan Worlds вернулась в тот мир, применив более современные стандарты, используя новые доступные инструменты. Они снова создали величественное произведение искусства и мир, который стоит исследовать».
Даже редактор, незнакомый с оригинальной Riven, например Джош МакГрат из Gamer Escape, нашел этот опыт захватывающим:
«Когда я погрузился в ее мир, все встало на свои места. Riven — это не скучная коробка-головоломка, как я ожидал, а чрезвычайно яркий мир».
А теперь давайте взглянем на оценки Riven:
- GamingTrend - 100 / 100
- Saving Content - 5 / 5
- Gamer Escape - 9 / 10
- COGconnected - 88 / 100
- TechRaptor - 8.5 / 10
- AltChar - 85 / 100
- God is a Geek - 8 / 10
- SECTOR.sk - 8 / 10
ПК-версия Riven выйдет 25 июня 2024 года.
Что за игра вообще? Что за жанр? Можно поделиться большей инфой для тех, кто не знает ничего об игре?)
Ты с бункера ? Или с Китая может быть (у вас там гугл и Ютуб видимо не работает )
Мир то красив , только в старом райвене были живые актеры а не болванчики нарисованные