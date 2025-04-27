Ремейк Riven получил крупное обновление с трассировкой лучей и другими улучшениями

Ремейк Riven, продолжение легендарной Myst, получил крупное техническое обновление. Хотя компания Cyan Worlds не стала широко афишировать патч, он привнес в игру серьезные улучшения, включая поддержку трассировки лучей на PC и Mac. Благодаря этому графика стала ещё более впечатляющей — особенно в части отражений и освещения, которые критичны для атмосферы проекта.

Обновление также добавило поддержку современных технологий масштабирования — DLSS 4.0, Intel XeSS и TSR. Патч исправляет множество багов, оптимизирует работу с VR-устройствами и вносит ряд технических улучшений.