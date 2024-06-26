Ремейк Riven получил высокие оценки критиков - у игры 87 баллов на Metacritic

Вчера состоялся релиз ремейка игры Riven от студии Cyan Worlds - игры-головоломки 1997-го года, сиквела Myst.
Игра получила высокие оценки критиков: журналисты отметили хорошее техническое исполнение ремейка, а так же похвалили разработчиков за бережное воссоздание игры, благодаря чему старые игроки смогут испытать ностальгию при прохождении игры, а новые - ознакомиться с классической игрой с обновленной графикой. Ремейк Riven называют одной из лучших игр-головоломок в принципе.
Сегодня на сайтах-агрегаторах Metacritic и Opencritic сформировалась оценка игры. Средняя оценка игры на Metacritic составила 87 баллов на основании 13 рецензий (все из них положительные), на Opencritic - 86 баллов на основании 17 рецензий.
Игра уже доступна на PC (в Steam и GOG), а так же на Mac, Meta Quest 2 и Meta Quest 3.
Ну и отлично.
Это радует. Такие бережные ремейки нужны.
Неплохой ремейк достойный игры👍
Ага, пацаны одобряют 🤣
ШТА? Херобора какая-то 🤣
Ради графики скачал, чем то напомнила Биошок. А на деле через 10 минут уснул 🥱
иди маме помоги полы помыть а потом садись за домашку, жирдяй ты мой мелкий
Щас каникулы, ты чо дядя, ку-ку?