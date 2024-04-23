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Riven: The Sequel to Myst 31.10.1997
Адвенчура, Квест, От первого лица
8.2 38 оценок

Ремейк Riven, сиквела Myst, получил официальный трейлер геймплея

monk70
Новости

Компания Cyan Worlds выпустила официальный трейлер игрового процесса своего предстоящего ремейка Riven на Unreal Engine 5. По словам команды, эта версия Riven задумана как дань уважения ее корням и прыжок в будущее интерактивного повествования.

Игра обещает беспрецедентный уровень погружения, позволяя игрокам по-настоящему почувствовать себя частью загадочной Империи Д’ни, исследуя угасающую эпоху Ривен. Также в игру войдут новые головоломки, расширенные сюжетные линии и захватывающая дух графика.

Cyan Worlds утверждает, что игра выйдет где-то в 2024 году.

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