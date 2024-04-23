Ремейк Riven, сиквела Myst, получил официальный трейлер геймплея

Продолжение квеста Myst.

Приготовьтесь войти в мир, «разорванный на части» вечными, неразрешимыми конфликтами — мир несравненной красоты, интриг и предательства. Вас ждёт путешествие по огромным, вызывающим благоговение ландшафтам, где облака уютно расположились в глубоком синем небе, а морские воды переливаются от яркого утреннего солнечного света. Однако имейте в виду: здесь далеко не всё так гладко, как может показаться на первый взгляд. Эту землю населяют затворники и таинственные существа. Кроме того, здесь на каждом шагу скрываются тёмные тайны, которые вам предстоит раскрыть. Для выполнения самого сложного задания вам потребуется максимум наблюдательности и сообразительности.

Ривен — мир, не похожий ни на один из тех, с которыми вы когда-либо были знакомы.