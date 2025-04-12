В Epic Games бесплатно раздают пиксельную аркаду River City Girls

Успейте забрать игру к себе на аккаунт до вечера 17 апреля.

Крупнейший игровой магазин Epic Games Store анонсировал раздачу очередной секретной игры — на этой неделе геймеры могут получить весёлый битэмап River City Girls.

«На подозрительных улицах Ривер-сити опять назревают проблемы, но на этот раз мальчики влипли по уши! В новой серии легендарного beat-'em-up горячие герои Кунио и Рики попадают в плен, предоставляя своим жестоким подругам, Киоко и Мисако, вершить возмездие. По мере того, как вы проталкиваете и пробиваете путь через город — в одиночку или с другом в режиме кооперации — вы приобретаете новые навыки, поглощаете бонусы, обретаете ассортимент оружия и разблокируете арсенал комбинаций, бросков и специальных атак, которые заставят плохих парней звать мамочку — все в возмутительном 16-битном стиле! Потрясающий экшен дополнен ответвлениями манга-историй, врезками аниме и эпическим саундтреком в стиле синти-поп. Грохот старой школы для нового поколения!», — из описания игры.

Стоит отметить, что за время своего существования игра набрала 84% положительных отзывов в Steam на основе 2740 тысяч рецензий.

Тайтл можно забрать себе на аккаунт до вечера 17 апреля.