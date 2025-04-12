В Epic Games бесплатно раздают пиксельную аркаду River City Girls

Успейте забрать игру к себе на аккаунт до вечера 17 апреля.
Крупнейший игровой магазин Epic Games Store анонсировал раздачу очередной секретной игры — на этой неделе геймеры могут получить весёлый битэмап River City Girls.
«На подозрительных улицах Ривер-сити опять назревают проблемы, но на этот раз мальчики влипли по уши! В новой серии легендарного beat-'em-up горячие герои Кунио и Рики попадают в плен, предоставляя своим жестоким подругам, Киоко и Мисако, вершить возмездие. По мере того, как вы проталкиваете и пробиваете путь через город — в одиночку или с другом в режиме кооперации — вы приобретаете новые навыки, поглощаете бонусы, обретаете ассортимент оружия и разблокируете арсенал комбинаций, бросков и специальных атак, которые заставят плохих парней звать мамочку — все в возмутительном 16-битном стиле! Потрясающий экшен дополнен ответвлениями манга-историй, врезками аниме и эпическим саундтреком в стиле синти-поп. Грохот старой школы для нового поколения!», — из описания игры.
Стоит отметить, что за время своего существования игра набрала 84% положительных отзывов в Steam на основе 2740 тысяч рецензий.
Тайтл можно забрать себе на аккаунт до вечера 17 апреля.
бляяя обнавление сайта полное гоовно!!! извеняюсь что сюда пишу но сука полное гооовHоо!!!
Можно опробовать
ПГ верни нормальные минусы и плюсы... что за кринжовые эмодзи...
пиксельную? меньше пить надо)
В пиксельные я наигрался в прошлом веке..
Проходил очень давно, отличный битмап