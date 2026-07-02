В Epic Games Store началась бесплатная раздача файтинга River City Girls 2 и хоррора I Have No Mouth, And I Must Scream

В Epic Games Store началась очередная еженедельная раздача бесплатных игр. С 2 по 9 июля 2026 года все желающие могут бесплатно добавить в свою библиотеку две игры: психологический хоррор I Have No Mouth, And I Must Scream и динамичный файтинг River City Girls 2. Обе игры доступны в России.

I Have No Mouth, And I Must Scream - это ремастер приключенческого хоррора от разработчиков The Dreamers Guild. Игра основана на одноименном постапокалиптическом рассказе Харлана Эллисона 1967 года и повествует о сверхмощном ИИ по имени AM, который уничтожил почти все человечество и оставил в живых лишь пятерых людей для бесконечных психологических пыток. Игрокам предстоит исследовать самые темные уголки подсознания каждого персонажа, решая сложные головоломки в атмосфере безысходности и ужаса.

River City Girls 2 - это сиквел успешного файтинга в стиле классических игр наподобие Streets of Rage, вышедший в 2022 году. Игрокам предстоит управлять отрядом из шести персонажей, включая как вернувшихся героев, так и новичков, чтобы очистить улицы города от полчищ врагов. Игра может похвастаться улучшенной боевой системой, прокачкой персонажей с элементами RPG, а также режимом локальной и сетевой кооперации. На этот раз разработчики расширили игровой мир, добавили новые локации и разрушаемое окружение.