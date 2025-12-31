Олд-скульный бит-эм-ап River City Ransom Underground будет удалён из Steam

River City Ransom Underground, олдскульный beat 'em up, разработанный Conatus Creative и выпущенный в 2017 году, был удалён из Steam в связи с истечением срока действия лицензионного соглашения. Для тех, кто приобрел игру, ничего не изменится; она останется доступной в вашей библиотеке.

Остаётся неясным, какова будет ситуация с GOG и Humble.

Привет всем! Мы хотели бы поделиться с вами небольшим обновлением. В связи с истечением срока действия лицензионного соглашения, эта игра будет снята с продажи в Steam. Процесс удаления в настоящее время продолжается.



Если вы уже владеете игрой, ничего не изменится: она останется доступной в вашей библиотеке Steam, и вы сможете продолжать скачивать и играть в неё как обычно. Спасибо всем, кто поддерживал игру на протяжении многих лет. Мы искренне это ценим.