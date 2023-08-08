River City: Rival Showdown для PS4, Switch и PC получит специальный эпизод

Версии игры River City для PlayStation 4, Switch и ПК: Rival Showdown будет включать специальный эпизод под названием "История Рики", который добавляется к основному сюжету после прохождения разблокируемого режима "Ривер Сити: Сторона Ямады", объявили издатель Arc System Works и разработчик APlus Games.
Специальный сценарий, добавленный к основному сюжету. Следуйте за Рики и узнайте его версию событий, произошедших в течение четырех дней после инцидента в Ривер-Сити. Чем он занимался все это время? Разблокируйте этот захватывающий параллельный сюжет, пройдя игру "Ривер Сити: Сторона Ямады". (Или он откроется автоматически при наличии сохранений для River City Saga: Three Kingdoms).
Игра River City: Rival Showdown выйдет для PlayStation 4, Switch и PC через Steam 12 октября по всему миру.
Как я в Денди рубился в нее. Вообще эти япошные герои, начиная с спорт-игр без правил, до файтингов и приключений всегда чем-то завораживали!!!!!!!!