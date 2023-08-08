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River City: Rival Showdown 21.11.2017
2.7 3 оценки

River City: Rival Showdown для PS4, Switch и PC получит специальный эпизод

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butcher69
Новости

Версии игры River City для PlayStation 4, Switch и ПК: Rival Showdown будет включать специальный эпизод под названием "История Рики", который добавляется к основному сюжету после прохождения разблокируемого режима "Ривер Сити: Сторона Ямады", объявили издатель Arc System Works и разработчик APlus Games.

Специальный сценарий, добавленный к основному сюжету. Следуйте за Рики и узнайте его версию событий, произошедших в течение четырех дней после инцидента в Ривер-Сити. Чем он занимался все это время? Разблокируйте этот захватывающий параллельный сюжет, пройдя игру "Ривер Сити: Сторона Ямады". (Или он откроется автоматически при наличии сохранений для River City Saga: Three Kingdoms).

Игра River City: Rival Showdown выйдет для PlayStation 4, Switch и PC через Steam 12 октября по всему миру.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Гремлин666

Как я в Денди рубился в нее. Вообще эти япошные герои, начиная с спорт-игр без правил, до файтингов и приключений всегда чем-то завораживали!!!!!!!!

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