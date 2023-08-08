River City: Rival Showdown для PS4, Switch и PC получит специальный эпизод

Игра в жанре beat 'em up, в которой вы должны сражаться с различными бандами и защищать свою девушку. Игра является ремейком классической игры River City Ransom, вышедшей в 1989 году на NES, и предлагает улучшенную графику, улучшенное управление и множество других нововведений.

В River City: Rival Showdown вы играете за Кунао, лидера школьной банды Nekketsu High. Однажды неизвестные похищают его подружку Рики. Кунао должен найти и спасти её в течение трёх дней, иначе он потеряет всё. На пути к спасению он столкнётся с множеством врагов, которые попытаются его остановить. Кунао может использовать различные предметы и оружие, которые он находит на улицах, а также улучшать свои навыки и характеристики с помощью еды и тренировок. Игра имеет нелинейный геймплей, который зависит от ваших решений и действий. Вы можете выбирать разные маршруты, союзников и концовки, а также открывать секретные уровни и боссов.