River City: Rival Showdown выйдет на PS4, Switch и ПК 12 октября в Японии ©

Согласно последнему выпуску Weekly Famitsu, Arc System Works выпустит River City: Rival Showdown для PlayStation 4, Switch и ПК 12 октября в Японии.

River City: Rival Showdown впервые была выпущена для 3DS 27 октября 2016 года в Японии, а затем 21 ноября 2017 года во всем мире.

В обновленной версии будет улучшена компоновка экрана и элементы управления. Бонусная игра Fighting of Double Dragon 2016, 2D-файтинг, использующая системы Kunio-kun, также была обновлена до Fighting of Double Dragon 2023.

River City: Rival Showdown, выпущенная в Японии в ознаменование 30-летия серии Kunio-Kun, берет оригинальную историю River City Ransom и добавляет несколько сюжетных путей, несколько концовок и динамическую боевую систему, которая развивает серию Kunio-Kun в новое интересное направление!

Однажды ночью на Кунио нападают двое загадочных людей. Вдобавок ко всему исчезла девушка Рики, и Кунио должен узнать правду! У Кунио есть всего три дня, чтобы разгадать тайну, и ему понадобится ваша помощь, чтобы уничтожить всех, кто встанет у него на пути. Взгляните на знакомые персонажи из игр River City и познакомьтесь с новыми в этой динамичной ролевой игре в жанре beat 'em up.