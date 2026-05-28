River City возвращается к корням китайского эпоса - Journey to the West показала безумный геймплей и дату релиза

Arc System Works и UnitePlus выпустили полноценный геймплейный трейлер River City Saga: Journey to the West — новой части культовой серии Kunio-kun, вдохновлённой классическим китайским романом «Путешествие на Запад». Игра выйдет уже 4 июня 2026 года на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam.

Разработчики явно делают ставку не на серьёзную адаптацию древнего произведения, а на фирменный хаотичный стиль River City с аркадными драками, абсурдным юмором и яркими персонажами. Сунь Укун, Чжу Бацзе, Ша Уцзин и Тан Саньцзан здесь выглядят как типичные герои Kunio-kun — слегка карикатурные, шумные и постоянно готовые устроить массовую потасовку.

Судя по трейлеру, Journey to the West сочетает классический beat’em up с элементами roguelike. Во время прохождения игроки смогут получать случайные способности от божеств, а всего разработчики обещают около 80 различных техник и комбинаций. Это хороший знак для реиграбельности: серия River City всегда держалась на безумных ситуациях и экспериментальном стиле прохождения.

У каждого героя будет собственный стиль боя. Сунь Укун делает ставку на скорость, Чжу Бацзе — на грубую силу, а Ша Уцзин использует дальнобойные атаки. Такой подход выглядит особенно удачным для кооператива, который традиционно считается одной из сильнейших сторон франшизы.

На фоне современной моды на серьёзные soulslike и «кинематографичные» экшены River City Saga: Journey to the West выглядит почти вызывающе старомодной — и именно этим цепляет. Это яркий, шумный и явно не пытающийся казаться глубже, чем он есть, аркадный боевик в духе золотой эпохи жанра.