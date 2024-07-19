River City Saga: Three Kingdoms Next анонсирована для PS4, Switch и ПК

Издатель Arc System Works и разработчик R-Force Entertainment анонсировали River City Saga: Three Kingdoms Next для PlayStation 4, Switch и ПК (Steam). Она выйдет в цифровом формате 7 ноября по всему миру.

В River City Saga: Three Kingdoms наш любимый герой Кунио в роли Гуань Юя скитается по воюющим государствам феодального Китая. История начинается с последствий битвы у Красных скал и продолжается до тех пор, пока не достигнет своей исторической кульминации в битве на равнинах Учжан. В общей сложности 100 уникальных персонажей River City, история не закончится без сумасшедшего, комического поворота.