В Steam стартовал второй публичный плейтест кооперативного симулятора сплава на плотах River Drift

Соло-разработчик под псевдонимом Danelo, выпускающий свои проекты под брендом Unreal Habitat, запустил второй этап открытого тестирования своего хаотичного кооперативного проекта River Drift. Начиная с тридцатого июня, все желающие пользователи цифровой платформы Valve могут бесплатно опробовать актуальную сборку игры. Данный этап организован для сбора отзывов игрового сообщества.

Игровой процесс проекта завязан на совместном управлении деревянным плотом, где двум пользователям необходимо синхронно работать веслами ради выживания. Команде предстоит маневрировать на бурной реке, преодолевать опасные пороги и собирать ресурсы для починки судна прямо на ходу. Успех прохождения полностью зависит от слаженности действий напарников, поскольку любая ошибка может мгновенно привести к крушению.

Свежее обновление добавило в симулятор совершенно новый биом со своими уникальными препятствиями и интерактивными объектами. Автор также внес множество технических исправлений в физическое поведение воды и улучшил сетевую синхронизацию на основе комментариев из прошлого теста. Помимо этого, в текущей версии была переработана система возрождения на контрольных точках.

Полноценный релиз River Drift на персональных компьютерах запланирован на конец 2026 года. Прямо сейчас пользователи могут добавить проект в свой список желаемого или мгновенно получить доступ к тестированию через специальную кнопку на странице в магазине Steam.