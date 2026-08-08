Road 96 может вернуться: DigixArt показала тизер продолжения

У Road 96 может появиться полноценное продолжение. DigixArt вместе с THQ Nordic показала короткий тизер новой игры, который уже успел заинтриговать поклонников первой части. Главный сюрприз — возвращение знакомых персонажей Джона и Фанни.

В ролике Джон находится за рулем и пытается понять, жива ли Фанни после произошедшей катастрофы. Когда он наконец слышит ее голос по телефону, оба героя явно испытывают облегчение. При этом о других знакомых персонажах пока ничего не говорится, что оставляет немало вопросов о том, какую именно сюжетную линию продолжит новая игра.

Особенно интересно, что Road 96 завершилась сразу несколькими возможными вариантами развития событий. Поэтому пока неизвестно, станет ли продолжение прямым продолжением одной из концовок или разработчики предложат совершенно новую трактовку событий после финала.

Поклонники также наверняка будут ждать возвращения Зои. После Road 96: Mile 0 этот персонаж получил гораздо больше внимания, поэтому ее возможное появление в новой части могло бы связать несколько историй франшизы.

Пока DigixArt не раскрывает подробностей, а сам тизер оставляет больше вопросов, чем ответов. Однако возвращение Джона и Фанни уже дает понять, что разработчики намерены продолжить знакомую историю, а не просто использовать название Road 96 для новой самостоятельной игры.