Анонсирован симулятор управления дорожной закусочной Road Diner Simulator для ПК и консолей ©

Краковский (Польша) издатель и разработчик инди-игр DRAGO Entertainment объявил о том, что их новый симулятор управления Road Diner Simulator в настоящее время находится в разработке для ПК (Steam) и консолей PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One и Nintendo Switch. Команда представила новый кинематографический тизер-трейлер.

Приступайте к созданию заведения, обслуживающего всех типов посетителей конца 50-х годов на легендарной трассе 66. Выберите из богатого ассортимента декора, чтобы создать атмосферу, привлекательную для разных клиентов.

Стремитесь к очаровательной закусочной, наполненной богатыми ароматами, идеально подходящей для туристов, или совершите набеги с более жесткой толпой, чтобы создать рай для байкеров, преступников и изгоев. Независимо от того, кто покровительствует закусочной, в ней всегда есть интересные персонажи и увлекательные истории.

Соберите деньги на будущие ремонты, предоставив отличные обеденные впечатления. Наймите талантливых сотрудников, выберите из множества предложений меню, включая готовые блюда и блюда, приготовленные по индивидуальному заказу, и освойте гриль с надежной системой приготовления для создания фирменных блюд.

Принимайте заказы клиентов, готовьте им еду и подавайте блюда, общаясь с посетителями, чтобы установить взаимопонимание. Купите новое оборудование, чтобы повысить общее качество закусочной и превратить бизнес из захудалого забегаловки в достопримечательность, которую обязательно нужно посетить.

Станьте свидетелем взаимодействия благодаря кросс-игровой поддержке симулятора заправочной станции. Наблюдайте за развитием ресторанов и близлежащих заправок в режиме реального времени, владея обеими играми для захватывающей, взаимосвязанной династии межгосударственной торговли.

Дополнительные ключевые функции включают в себя:

Взаимодействуйте с различными NPC, чтобы узнать их уникальные истории, от путешествующих VIP-персон до местных жителей и всех, кто находится между ними.

Баланс управления, найма и решения о росте бизнеса, влияющие на каждый аспект закусочной

Овладейте несколькими видами деятельности, такими как приготовление пищи и уборка, со значительным прогрессом навыков

Создайте свою столовую с нуля

Станьте свидетелем захватывающих дух визуальных эффектов и функций, включая Lumen и Nanite, которые стали возможными благодаря Unreal Engine 5.

Road Diner Simulator будет доступен на ПК в Steam, Epic и GOG, а консольные версии запланированы на будущее.