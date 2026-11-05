Легендарная Road Rash вышла в Steam - с поддержкой 60 FPS и улучшенными видеороликами

Классическая гоночная аркада Road Rash, в которой мотоциклисты не только соревнуются на трассе, но и избивают друг друга на ходу, получила переиздание к 30-летнему юбилею. Electronic Arts представила релизный трейлер Road Rash: 30th Anniversary Edition, которая уже доступна на PC в Steam.

Road Rash запомнилась игрокам необычным сочетанием скоростных гонок и драк. Во время заездов соперников можно было сбивать с мотоциклов ударами рук, ног и подручным оружием, одновременно стараясь не вылететь с трассы и уйти от полиции.

Юбилейное издание позволяет вновь познакомиться с этой классикой на современных компьютерах. Среди улучшений заявлены игровой процесс с частотой 60 кадров в секунду и видеоролики в повышенном разрешении.

При этом разработчики сохранили главную особенность оригинала — безумные мотоциклетные заезды, в которых победа зависит не только от скорости, но и от способности вовремя разобраться с конкурентами.