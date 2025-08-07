В Epic Games Store стартовала раздача Road Redemption и 112 Operator

Epic Games запустила новую раздачу игр этой недели в своём магазине, и на этот раз это Road Redemption и 112 Operator. Игры для ПК будут доступны бесплатно до следующего четверга, 14 августа, когда Epic Games сделает одну или несколько игр бесплатными в своём магазине.

Road Redemption — гоночная игра, вдохновлённая Road Rash и Motorstorm, разработанная и изданная Pixel Dash Studio. Игра была первоначально выпущена 6 октября 2019 года. Вы возглавите банду байкеров в эпическом путешествии по стране в этом приключенческом дорожном боевике.

112 Operator разработанная Jutsu Games и изданная Games Operators, — это стратегическая игра, первоначально выпущенная 23 апреля 2020 года. Управляйте экстренными службами в любом городе мира! Отвечайте на вызовы и отправляйте спасательные команды. Разбирайтесь в сложных ситуациях, которые теперь зависят от погоды и дорожного движения. Помогите жителям пережить катастрофы и стихийные бедствия, становясь всё лучше и лучше в качестве оператора экстренных служб.