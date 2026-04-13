140 тысяч копий за 5 дней: продажи Road to Vostok полностью обеспечили финансирование всей дорожной карты разработки

Хардкорный шутер на выживание Road to Vostok стремительно ворвался в ранний доступ и уже успел стать одним из самых заметных инди-релизов года. Всего за пять дней проект, который часто сравнивают с Escape from Tarkov, разошёлся тиражом более 140 тысяч копий, полностью обеспечив финансирование всей дорожной карты разработки.

Единственный автор игры, Антти, поделился впечатляющими цифрами: более 3000 отзывов со статусом «Очень положительный» и средний онлайн около 25 тысяч игроков. При этом проект добился успеха без какого-либо маркетингового бюджета, что делает результат ещё более показательным.

Однако за громким стартом скрываются и трудности. Разработчик признался, что сталкивается с перегрузкой: более 11 тысяч непрочитанных писем, поток сообщений и атаки ботов, запрашивающих ключи. Поддержка проекта в одиночку уже сказывается на его состоянии, а нанять помощь пока невозможно — средства от продаж станут доступны только спустя месяц.

Несмотря на это, планы остаются амбициозными. В ближайшее время ожидаются хотфиксы, после чего разработчик возьмёт паузу, чтобы восстановиться перед следующим этапом. Среди приоритетов — улучшение ИИ и масштабные дополнения к игровой экосистеме.

Road to Vostok выросла из демо-версии, доступной с 2021 года, и во многом вдохновлена серией S.T.A.L.K.E.R.. В отличие от конкурентов, игра делает ставку на одиночное прохождение, предлагая суровый и атмосферный опыт выживания.

Успех проекта демонстрирует устойчивый интерес аудитории к сложным и глубоким survival-играм, а также подтверждает: даже один разработчик способен создать хит, если за ним стоит чёткое видение и поддержка сообщества.