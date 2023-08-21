Автор хардкорного шутера Road to Vostok показал новый ролик с кадрами игрового процесса

Игра про выживание в условиях постапокалипсиса на границе Финляндии и России. Игроку нужно найти способ проникнуть в Пограничную Зону и добраться до таинственной и смертельной области, известной как «Восток».

Игрокам придётся сталкиваться с хитрыми врагами, лечиться от различных заболеваний, собирать ресурсы, обеспечивать себя оружием, инструментами и разным оборудованием.

Игровой мир разделён на три зоны: финскую территорию, пограничную полосу и локацию Восток (на российской стороне).