Автор хардкорного шутера Road to Vostok показал новый ролик с кадрами игрового процесса

Автор реалистичной игры на выживание Road to Vostok показал новый ролик постапокалиптического шутера, где рассказал о нововведениях, которые появятся в будущем.
За последние месяцы разработчик добавил уникальное оружие (финская винтовка KAR-21), прицелы, а также улучшил звуки и анимации. Искусственный интеллект противников и звуки стрельбы тоже получили изменения.
Даты выхода у проекта все еще нет.
По ролику видно что она в стадии глубокой альфы. Так что если разработчики не планируют ранний доступ, то я бы забыл о ее существовании года на три, раньше ждать не стоит
Там, вообще, один, вроде бы разработчик.
Один разработчик для игры в 3д? Знал я одного такого, но там пятичасовая игра почти без стрельбы, тут же ничего хорошего не получится. Хотя если доведет до раннего доступа, сможет заработать на найм работников
Как же он похож на Escape From Tarkov.