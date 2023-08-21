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Road to Vostok TBA
6.3 40 оценок

Автор хардкорного шутера Road to Vostok показал новый ролик с кадрами игрового процесса

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butcher69
Новости

Автор реалистичной игры на выживание Road to Vostok показал новый ролик постапокалиптического шутера, где рассказал о нововведениях, которые появятся в будущем.

За последние месяцы разработчик добавил уникальное оружие (финская винтовка KAR-21), прицелы, а также улучшил звуки и анимации. Искусственный интеллект противников и звуки стрельбы тоже получили изменения.

Даты выхода у проекта все еще нет.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Rey Harley

По ролику видно что она в стадии глубокой альфы. Так что если разработчики не планируют ранний доступ, то я бы забыл о ее существовании года на три, раньше ждать не стоит

0
cuckold

Там, вообще, один, вроде бы разработчик.

0
Rey Harley cuckold

Один разработчик для игры в 3д? Знал я одного такого, но там пятичасовая игра почти без стрельбы, тут же ничего хорошего не получится. Хотя если доведет до раннего доступа, сможет заработать на найм работников

0
Real Slim Shady

Как же он похож на Escape From Tarkov.

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